'Alles is geoorloofd', Nigel Bertrams (NAC) en Thom Haye (Willem II) voor even vijanden in derby

TILBURG - Voor Nigel Bertrams en Thom Haye is de derby NAC-Willem II komende zondag extra spannend. De twee voetbalvrienden speelden vorig seizoen nog samen in Tilburg, maar Bertrams maakte de overstap naar Breda. Het tweetal belooft een strijd op het scherpst van de snede: "Zondag is hij even mijn grootste vijand."

De begroeting in bowlingcentrum 'De Dolfijn' in Tilburg is hartelijk, ze hebben er allebei zin in. Als een soort voorwedstrijd gaan Bertrams en Haye een potje bowlen. Maar meteen gaat het over de mooiste derby van Brabant: NAC-Willem II. Natuurlijk leeft die bij beide voetballers, dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet.



"Deze wedstrijd brengt wel extra spanning met zich mee", zegt Thom Haye van Willem II. "Het leeft enorm, dat voel je echt aan alles. Het is wel een ramp ja, als je deze verliest."



'Alles is geoorloofd'

Een extra dimentie is het feit dat Nigel Bertrams en Thom Haye zondag in Breda niet naast, maar tegenover elkaar staan. "Heel speciaal en heel apart", zegt Nigel Bertrams. Dat ze vrienden zijn, wordt even aan de kant geschoven. Voetbal is oorlog. "Alles is geoorloofd", voegt de keeper van NAC er dan ook een beetje met een knipoog aan toe.



"Niet alles is geoorloofd, maar wel meer dan normaal", zegt Haye hierover. "Zondag is Nigel even de grootste vijand. Maar daarna zullen we wel weer vrienden zijn."



Veel op het spel

Beide heren vinden overigens dat de derby niet uit de hand mag lopen. Zowel binnen als buiten het veld. De laatste keer was dat namelijk wel het geval. Maar deze keer staat er misschien wel meer dan de drie punten en de eer op het spel. De winnaar zal hoogstwaarschijnlijk de nacompetitie ontlopen.



"Dat lijkt mij wel", zegt de keeper van NAC. "Als het dan nog niet lukt...maar je moet niet te vroeg juichen."



Voorwedstrijd bowlen

Beide spelers willen graag het potje bowlen winnen. Op het scoreformulier wordt ook NAC en Willem II ingevuld, het is een soort voorwedstrijd van de echte derby. Bertrams trekt uiteindelijk aan het langste eind en wint.



"Deze is binnen", glundert Bertrams. "Maar het belangrijkste is dat we zondag de buit binnen halen." Hij krijgt de felicitaties van Haye. "Ik gun het Nigel. Maar zondag is het weer nieuwe ronde, nieuwe kansen."