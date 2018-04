PSV-amateur Stephan Wijlaars raakte zwaargewond door ongelukkige val, geen misdrijf

EINDHOVEN - PSV-amateuraanvoerder Stephan Wijlaars raakte afgelopen zondag zwaargewond door een ongelukkige val. De politie sluit een misdrijf uit, laat ze vrijdagmiddag weten.

De 32-jarige man uit Son en Breugel werd bewusteloos gevonden op de Hoogstraat in Eindhoven. Hij lag dagen in coma, maar was daarna weer aanspreekbaar.

Wijlaars werd door voorbijgangers op straat gevonden. Hij werd met spoed naar het ETZ-ziekenhuis in Tilburg gebracht, dat gespecialiseerd is in dit soort verwondingen.

Sporenonderzoek

Op de plaats waar hij werd gevonden hebben forensisch deskundigen deze week nog een aanvullend sporenonderzoek gedaan. Ook heeft de politie getuigen gesproken, camerabeelden bekeken en zijn Wijlaars' verwondingen door specialisten beoordeeld. Hieruit trekt de politie de conclusie dat de aanvoerder ongelukkig gevallen is.

De PSV-aanvoerder zou met zijn team zondag een wedstrijd spelen tegen Unitas'59. Die wedstrijd werd echter afgelast na het nieuws dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Hoe ernstig het hersenletsel is, is nog niet duidelijk. Volgens een familielid wordt er gevreesd dat het spraakvermogen van Wijlaars mogelijk is beïnvloed als gevolg van zijn valpartij.