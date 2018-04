'Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?', Duits succestrio Dorfrocker doet Mosterd na de Maaltijd

HOEVEN - Het was dé carnavalskraker van 2018: 'Hé Jacqueline (waar is de vaseline?)' van Mosterd na de Maaltijd. Tijdens het Omroep Brabant-programma 3 Uurkes Vurraf won het trio uit Hoeven dan ook niet voor niets de Kies je Kraker-trofee. Je zou denken dat de komische heren even tot rust wilden komen na ontvangen deze hoogst haalbare prijs in de carnavalswereld. Maar nee, volgende week komt er een nieuwe versie van het lied uit: in het Duits welteverstaan.

'Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?' is de Duitse vertaling van het populaire Nederlandse feestnummer. Het lied wordt door niemand minder gezongen dan het in Duitsland beroemde drietal 'Dorfrocker'. De artiesten treden regelmatig op in grote Duitse tv-shows en staan op festivals met tienduizenden bezoekers.

Telefoontje

Zanger Robèrt van der Wegen van Mosterd na de Maaltijd kan het nog altijd niet geloven dat hij drie weken geleden een telefoontje kreeg van Duitslands grootste feestartiesten. "Zo zit je aan de keukentafel een liedje te maken voor 3 uurkes Vurraf en een paar maanden later word je gebeld met de vraag is ze jouw nummer mogen coveren."





Mosterd na de Maaltijd was zelf al bezig om hun succesnummer in het Duits te vertalen. Ze kregen daarbij hulp van een oude buurjongen van Robèrt die in Duitsland woont. "Samen met zijn dochter heeft hij de vertaling gemaakt. Ze hebben nog wel eerst onderzocht of de naam Jacqueline in Duitsland vaak voorkomt", legt de nog altijd overrompelde zanger uit. "Jacqueline is nu Schakkeline geworden."

Stroomversnelling

Nadat ze de tekst aan hun Duitse vrienden hadden gegeven, kwam alles in een stroomversnelling. De jongen van Dorfrocker doken de studio in en maakten een eerste versie van het lied. "Het is echt fantastisch geworden. Ze hebben 95 procent van de originele tekst gebruikt. We hadden het zelf niet beter in het Duits kunnen zingen", aldus Robèrt.

Twee weken geleden zijn de internationale contracten tussen de artiesten uit Hoeven en Duitsland getekend. De platenmaatschappij van de Duitsers, Universal, heeft besloten niet met het lied te wachten tot het moment dat het zomeralbum van Dorfrocker uitkomt. "We hebben begrepen dat het nummer uitkomt voor de opening van het vakantieseizoen op Mallorca. Daar gaan altijd veel Duitsers heen." Volgende week donderdag is de première van de clip en een week later, op 27 april, is de single overal te koop.

Kruiwagen met geld?

Of de zangers uit Hoeven nu financieel binnenlopen? "Ik heb de kruiwagen al klaar staan", grapt Van der Wegen. "Nee, voor ons is de erkenning al gewoon geweldig." Bovendien hebben ze aan hun avontuur ook leuke contacten overgehouden. "De gasten van Dorfrocker willen ons graag snel ontmoeten. Dat gaan we zeker doen, maar dat moeten we even inpassen in onze agenda. We hebben alle drie namelijk ook nog gewoon een baan", legt hij uit.

Fans van Mosterd na de Maaltijd hoeven overigens ook niet meer zolang te wachten op nieuw werk van de West-Brabanders. "Voor de zomer komen we met een nieuw lied. Dat zal overigens in een andere genre zijn, dan wat iedereen van ons gewend is, maar mooi wordt het", aldus de zanger die hun eigen releasedatum nog even geheim houdt.

Schlager

Dit voorjaar luisteren we in ieder geval op de Duitse autobahn op de radio niet alleen naar Freddy Breck met zijn Rote Rosen of de Griechischer Wein van Udo Jürgens. Want ongetwijfeld stevent het lied rond dat ene 'potje vaseline' ook bij onze Oosterburen af een nummer 1 hit. Maar dan in de Schlager Top 100.