Beschoten coffeeshop in Oss blijft ondanks verzet gesloten

OSS - De coffeeshop in Oss die vorige maand met een automatisch wapen werd beschoten blijft dicht. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag bepaald. De eigenaren wilden de sluiting voorkomen.

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans besloot coffeeshop De Jungle vorige maand te sluiten. Aanleiding was een hevige schietpartij. De zaak aan de Kromstraat werd zeker twintig keer beschoten met een automatisch wapen. Hoewel aan het pand meerdere huizen grenzen, raakte niemand gewond. Later die nacht werd in Schaijk een uitgebrande BMW gevonden.



'Geen gevaar'

Volgens de eigenaren is de sluiting onterecht, omdat de situatie geen gevaarlijke situatie zou hebben opgeleverd. De exploitanten noemen de aanslag amateuristisch, omdat het de daders een aantal keer niet lukte om te schieten. De rechter ging hier niet in mee.



Het is niet duidelijk of en wanneer de zaak weer open mag.