Zware mishandeling en beroving bejaarde vrouw in Bladel: twee verdachten op vrije voeten

BLADEL - Twee verdachten die onlangs zijn gearresteerd na de overval op een bejaarde in Bladel in september zijn weer op vrije voeten. De twee mannen worden nog wel beschouwd als verdachten, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan Omroep Brabant.

Het gaat om een man (32) uit Breda en een 22-jarige medewerker van de Rabobank uit Eindhoven. Eind maart werd al een 24-jarige man opgepakt. Die man zit nog vast.

Rabo-bende

De 78-jarige vrouw die werd overvallen is waarschijnlijk slachtoffer van de Rabobende. De Rabobende bestond uit een of twee medewerkers van de Rabobank die hun handlangers tipten wanneer een klant van de bank een groot bedrag opnam. Deze mensen werden daarna overvallen.

Ook de vrouw van 78 werd in 2017 zwaar mishandeld in haar woning. De 22-jarige verdachte zou als medewerker van de Rabobank de informatie doorgespeeld hebben. Hij is de vierde verdachte in deze zaak in Bladel.

Een andere verdachte werd begin januari dood gevonden in een flat in Breda.