Omstreden zelfmoordpoeder wekenlang te koop aangeboden op Marktplaats

EINDHOVEN - Het omstreden zelfdodingsmiddel waaraan de Udense Ximena Knol overleed is wekenlang te koop geweest op Marktplaats. Een verkoper uit Eindhoven heeft het poeder meerdere malen aangeboden op de website, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) noemt de advertenties ‘buitengewoon zorgelijk’ en wil dat de minister met spoed met regels komt.

In de afgelopen weken is het middel zeker zes keer aangeboden op verkoopwebsite Marktplaats. Een potje met het dodelijke poeder kostte twintig euro. Er zijn tot dusver geen andere gevallen bekend waarbij het zelfdodingsmiddel zo eenvoudig bij een particulier besteld kon worden.

De tekst gaat verder na de afbeelding

Inmiddels zijn de advertenties, na klachten van verschillende bezoekers, offline gehaald door Marktplaats. Het bedrijf zegt het ‘erg vervelend’ te vinden dat het middel op hun website wordt aangeboden. “Wij handelen altijd op basis van wet- en regelgeving. Dat is in dit geval lastig, omdat het poeder in een grijs gebied zit. Het is legaal om het te verhandelen, maar we hebben natuurlijk ook informatie dat het middel in bepaalde concentraties een gevaar voor de volksgezondheid is", aldus Jan-Willem te Gussinklo van Marktplaats.

De tekst gaat verder na de video

Te Gussinklo heeft na de advertenties van de Eindhovenaar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld en wil zo spoedig mogelijk duidelijkheid. “Hierdoor kunnen we het middel veel sneller weren."

Zeer omstreden middel

De Coöperatie Laatste Wil, een belangenorganisatie die strijdt voor het recht op zelfdoding, maakte vorig jaar bekend dat ze een poeder hadden gevonden waarmee mensen op een humane manier hun leven zouden kunnen beëindigen.

Sindsdien is het poeder zeer omstreden. Onder meer omdat niet zeker is of de stoffen een pijnloze dood garanderen. In februari pleegde de Ximena (19) uit Uden zelfmoord met het poeder. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) onderzoekt sindsdien of het middel verboden kan worden.

'Dit is buitengewoon zorgelijk'

Tweede Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Hanke Bruins Slot (CDA) roepen de minister nu op nog sneller met een besluit te komen over het poeder. Bruins Slot: “Het is buitengewoon zorgelijk dat dit zo op de markt komt. Eerder hebben producenten in Nederland besloten om niet meer aan particulieren te verkopen. Het is echt kwalijk dat het dan op deze manier weer naar boven komt.”

De tekst gaat verder na de audio





Tellegen: "Dit geeft mij een ongemakkelijk gevoel, ik krijg er pijn van in mijn buik. Je wil dat mensen die in nood zijn niet zo makkelijk aan dit soort middelen kunnen komen, maar dat deze mensen juist goede zorg krijgen."

Minister onderzoekt hoe poeder te reguleren

Minister De Jonge laat aan Omroep Brabant weten dat hij de zorgen over de verstrekking van het middel begrijpt. "Het is niet eenvoudig om de distributie van dergelijke middelen te reguleren, maar zoals ik eerder al heb aangegeven is er een verkenning gestart om te kijken of en hoe de levering gereguleerd kan worden van middelen waarvan bekend is dat zij voor een zelfdoding gebruikt zouden kunnen worden."

Marktplaats geeft aan geen signalen te hebben ontvangen dat er kopers zijn geweest van het product. Omroep Brabant heeft, omdat de advertenties offline zijn gehaald, geen contact kunnen krijgen met de verkoper.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.