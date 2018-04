Steengoed met muren: Kevin is het beste metseltalent van Nederland

DEURNE - Een muurtje metselen, dat kan Kevin van Bree uit Deurne als geen ander. Hij won vrijdagmiddag het Nederlands Kampioenschap Metselen in Friesland.

Gewapend met een flinke zak cement en het juiste gereedschap, trok Kevin ten strijde. De afgelopen drie dagen moest hij flink aan de bak. De jury keek naar de techniek, beroepsuitstraling en werkplekverzorging. Die was bij Van Bree uitmuntend.



Kevin zit op het Hub van Doornecollege in Deurne. In totaal deden zeventig fanatieke metselaars mee, allen vmbo-leerlingen. Van Bree won in de finale van Siem van den Berg (15) uit Mariahout. Deze jongste deelnemer pakte de tweede prijs.



Het doel van het jaarlijkse NK is om het beroep te promoten. Er is veel vraag naar metselaars.