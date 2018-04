Nieuw kraanschip vaart milieuvriendelijk, maar heeft even veel vermogen als twee Formule 1-auto's

WERKENDAM - 68,40 meter lang en 11,40 meter breed is ie, het nieuwe schip van baggermaatschappij Van Oord. Maar wat dit kraanschip vooral speciaal maakt, is dat hij veel beter voor het milieu is dan zijn voorganger. Een bedrijf met zijn grondleggers in Werkendam, het schip werd daarom ook naar het dorp vernoemd.

Het nieuwe schip van baggermaatschappij Van Oord zal enkel nog varen op LNG. Dat is een vloeibaar gemaakt aardgas, met methaan als hoofdbestanddeel. De belangrijkste reden is dat die brandstof een schoner alternatief is voor diesel. De uitstoot van stikstofoxide en fijnstof vermindert daardoor enorm.

In de tank van 38 kubieke meter op het achterdek kan de Werkendam genoeg LNG aan boord opslaan om 14 dagen te varen en te opereren zonder bij te tanken. De inhoud van de tank is voldoende om 15 huishoudens een jaar lang van gas te voorzien. De drie gasmotoren hebben bij elkaar even veel vermogen als twee Formule 1-auto’s.

Met het schip heeft Van Oord een primeur. Er zijn al veel veerboten die op LNG varen, maar er zijn in Nederland nog niet veel werkschepen met grote vermogens die de brandstof gebruiken. “De eerste LNG-schepen worden nu in gebruik genomen en we verwachten dat er meer schepen op LNG gaan varen. Internationaal zie je al meer voorbeelden maar ik denk dat ik kan stellen dat dit het eerste LNG-kraanschip in Nederland is”, aldus Robert de Bruin, woordvoerder Van Oord.

Technische snufjes

Niet alleen het gebruik van LNG is bijzonder. De Werkendam is het eerste schip dat gebruik maakt van de “ultracap”. Die ultracaps zijn een soort batterij. Voor een groot werkschip als deze is het belangrijk dat het energieniveau constant blijft. Tijdens het vieren bij hijs- of baggerwerkzaamheden en bij het laten zakken van de ankerpalen wekken de elektromotoren energie op. De energie ontstaan uit overcapaciteit kan afgegeven worden wanneer extra capaciteit nodig is.

Brabantse roots

De Internationale waterbouwer heeft een hoofdkantoor in Rotterdam, maar familie Van Oord, de grondleggers van het bedrijf, komt uit de regio rond de Biesbosch. De keuze voor de naam van het schip was volgens de Bruin dan ook snel gemaakt: “We hebben 4500 mensen in dienst en toch wonen er nog 80 in Werkendam. Met onze roots hier in Brabant vinden we het symbolisch heel mooi om dit kraanschip de Werkendam te noemen.”

Het schip zal op alle grote rivieren in Nederland gaan werken. Ieder project heeft een andere grijper nodig. De verschillende grijpers kunnen stenen plaatsen, grond overslaan of vaarwater uitdiepen. De inhoud van de overslag- en baggergrijpers is 7,5 kubieke meters. Dat is gelijk aan 90 kruiwagens. De kraan kan 20.000 kilo optillen.