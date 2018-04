Vrachtwagenchauffeur meldt zich na dodelijk stenenongeluk op A58 bij Moergestel

TILBURG - Een vrachtwagenchauffeur heeft zich gemeld bij de politie in verband met het dodelijke stenenongeluk op de A58 bij Moergestel. Hij is vrijdagmiddag gehoord.

Bij het ongeluk maandagochtend op de A58 is een man van 60 uit Eindhoven om het leven gekomen. Een man van 55, ook uit Eindhoven, raakte zwaargewond. Het gebeurde rond vijf uur.



Stenen

Waarschijnlijk is een vrachtwagen die stenen vervoerde bij het ongeluk van de weg geraakt en in de berm terechtgekomen. Bij het terugsturen zijn vervolgens stenen op de weg beland. De automobilist die bij het ongeluk overleed, heeft de stenen waarschijnlijk proberen te ontwijken.



De politie riep de bestuurder van de vrachtwagen meerdere malen op om zich te melden. De verdachte is gehoord en daarna weer vrijgelaten. Hij is wel aangemerkt als verdachte. Onderzocht wordt in hoeverre hij betrokken is.



Over de identiteit van de bestuurder wil de politie niets kwijt. "We zijn ontzettend blij dat deze verdachte zich gemeld heeft. We kunnen nu echt grote stappen gaan maken in het onderzoek", vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.



De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.