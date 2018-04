Liesbeth laat haar hond uit en vindt 5 dode katten: 'Ik gooide een bal en hij kwam terug met botten'

EINDHOVEN - In het Sint Bonifaciuspark in het Eindhovense stadsdeel Stratum zijn de resten van vijf katten gevonden. Die lugubere vondst deed buurtbewoner Liesbeth Zonjee toen ze haar honden uitliet. De dierenpolitie is op de hoogte van de zaak en vermoedt dat de botten er zijn neergelegd.

Liesbeth was een paar weken geleden samen met een buurvrouw haar honden aan het uitlaten. "We vinden het leuk om de bal te gooien, de hond komt die dan terugbrengen. Ditmaal kwam mijn hond met iets anders uit de bosjes. Wij dachten dat het een tak was, maar het bleek een bekken met twee poten eraan."

Donderdag opnieuw kattenbotten gevonden

Meteen dacht Liesbeth aan haar eigen kat, Gijs. Die was gechipt en verdween twee jaar geleden. Met een chipreader van de dierenarts ging Liesbeth in het bosje op zoek naar de chip van haar kat, maar Liesbeth vond niets, waarop ze besloot de kat te begraven.

Donderdag vond ze op dezelfde plek wéér kattenbotten. "Vorige week regende het heel erg, en bij de bosjes waren opeens nog meer botten bloot komen te liggen, precies op dezelfde plek. Ik heb de botten van zeker vijf katten gevonden." Het is nog steeds onduidelijk van wie de dieren zijn.

Of de diertjes zijn omgebracht of dat ze een natuurlijke dood zijn gestorven is niet duidelijk. "Maar omdat ze bij elkaar gevonden zijn gaan we ervan uit dat iemand ze daar heeft neergelegd", aldus de dierenpolitie.