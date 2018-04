'De gevaarlijkste vrouwen van Nederland' geëerd met expositie in Kamp Vught

VUGHT - Boeken en films verschenen er over haar: het meisje met het rode haar. Ze is bekendste verzetsheldin van ons land. Tijdens de Tweede Wereldoorlog pleegde ze aanslagen op verraders. Maar dat deed ze niet alleen: ze kreeg hulp van twee zussen. Over deze drie is nu een expositie te zien, bij Nationaal Monument Kamp Vught.

Het meisje met het rode haar. Ze werd zo genoemd omdat getuigen bij aanslagen een meisje met rood haar zagen. Hannie Schaft was haar schuilnaam. Op de expositie in Vught loopt nog een Hannie rond. Het is Hannie Menger, de dochter van één van de drie verzetsheldinnen waar de expositie over gaat. Veel spullen die in Vught te zien zijn, heeft zij beschikbaar gesteld.

Rotte plek wegsnijden

Thuis werd er openlijk gesproken over alles wat haar moeder tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Ook de aanslagen. “Dat was niet de leukste klus zei ze altijd. Maar het moest wel gebeuren. Ze vertelde ons als kinderen dat je een rotte plek bij een appel niet opeet. Die snijd je weg met een mes. En dat is ongeveer zoals zij het moesten zien.”

Haar moeder was nog maar een jong meisje van 16 toen de oorlog begon. Haar zusje was 14 en het ‘meisje met het rode haar’ nog maar 19. Samen brachten ze verraders om het leven. Daarvoor gebruikten ze een vermomming. Op de expositie hangt een foto van een vrouw die als man is verkleed. “Dat is mijn moeder." De vrouw naast haar is ‘het meisje met het rode haar’.

“Ze gingen verkleed omdat ze een actie moesten ondernemen. Als koppeltje viel het niet zo op. Soms gingen ze op de fiets en dan moest degene die achterop zat schieten.”

Heftig

De drie werden op een gegeven moment als de gevaarlijkste vrouwen van Nederland gezien. “Ze waren heftig bezig.”

De Duitsers pakten de ouders van Hannie op. Die kwamen in Vught terecht. Als Hannie zich zou melden, zouden de ouders worden vrijgelaten. Hannie deed dat niet, maar toch werden haar ouders uiteindelijk vrijgelaten. Vlak voor de bevrijding werd Hannie geëxecuteerd.

De twee zussen kregen in 2014 een onderscheiding voor hun bijzondere moed. Hannie Menger dankt haar voornaam aan verzetsheldin Hannie. “Ik ben vernoemd naar Hannie”, zegt ze met een glimlach. “Trots”, zegt ze.