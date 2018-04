Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Vrijdagavond staat de 36ste speelronde in de Jupiler League op het programma. Volg hier de hoogtepunten van de verrichtingen van de Brabantse clubs. De duels zijn om 20.00 uur begonnen.

Tussenstanden:

Almere City FC - Jong PSV 2-1

• Met een heerlijk doelpunt in de 52ste minuut zet Gasto Salasiwa Almere op 1-0.

• Jong PSV doet laat in de tweede helft wat terug: in de 75ste minuut trekt Joey Konings de stand gelijk, 1-1. Het is zijn eerste goal van het seizoen.

• Zes minuten voor tijd lijkt Damon Mirani de thuisploeg de volle winst te bezorgen: 2-1 via een fraaie omhaal van dichtbij.

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven 1-3

• De thuisploeg moet al na zeven minuten verder met tien man: Givan Werkhoven krijgt rood na een wilde overtreding op Elton Kabangu.

• Ondanks een man minder komt de thuisploeg op voorsprong: Xandro Schenk benut een rebound en maakt de 1-0.

• Direct na rust is het Jellert van Landschoot die gelijkmaakt namens FC Eindhoven: 1-1.

• Het 26ste doelpunt van Mart Lieder is daar: de spits zet FC Eindhoven in de 53ste minuut op 1-2.

• En meteen is daar ook nummer 27 voor Lieder: hij zorgt drie minuten na de 1-2 ook voor de 1-3.

Helmond Sport - NEC 1-2

• Titelkandidaat NEC komt na zeven minuten op voorsprong door een doelpunt van Arnaut Groeneveld.

• Amper twee minuten later verdubbelt Michael Heinloth de marge voor de bezoekers: 0-2.

• Na 21 minuten doet Helmond Sport wat terug: Robert Braber maakt de 1-2.

• Ron Janzen krijgt rood na een slaande beweging: Helmond Sport moet in de laatste twaalf minuten met tien man verder.

Fortuna Sittard - FC Den Bosch 1-0

• 28ste minuut: de koploper in de Jupiler League gaat aan de leiding: Lisandro Semedo schiet raak, 1-0.

FC Oss - De Graafschap 1-2

• FC Oss opent de score in de veertiende minuut via Fatih Kamaci. Die maakt zijn veertiende goal van het seizoen.

• Een prachtige stiftbal van Youssef El Jebil vanaf de rand zestien zet de bezoekers op 1-1, na 49 minuten.

• Zeven minuten daarna zet Daryl van Mieghem De Graafschap voor het eerst op voorsprong, 1-2.

• En daar is ook de 1-3 voor de ploeg uit Doetinchem: Tarik Tissoudali benut een rebound: 1-3.





FC Volendam - RKC Waalwijk 0-1

• Irvingly van Eijma zet de bezoekers vlak vóór rust op voorsprong, 0-1. Eerste goal van het seizoen voor de aanvaller.



VOORAF: opstellingen