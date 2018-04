Spannend eredivisieweekend: Omroep Brabant pakt uit met PSV - Ajax en NAC - Willem II

EINDHOVEN - Zondag zijn alle ogen gericht op PSV, dat uitgerekend tegen Ajax landskampioen kan worden. Behalve in Eindhoven staat er in Breda ook een heel belangrijk en beladen duel op het programma: die tussen aartsrivalen NAC Breda en Willem II. Wij zijn er natuurlijk bij en doen verslag van alle ontwikkelingen op de voetbalvelden in Eindhoven en Breda en de eventuele huldiging via online, radio en tv.

Op zondag 15 april vanaf 12.30 uur doen we in het radioprogramma Sportlunch en online via een liveblog verslag van NAC Breda - Willem II. Vanaf 16.45 uur gaat de aandacht naar PSV. Bij winst van PSV komt daar vanaf 18.30 uur nog een livestream vanaf het Stratumseind in Eindhoven bij. Deze livestream is te volgen via de website, de apps, Facebook en tv.

Mocht PSV zondag voor de 24e keer de landstitel behalen, dan zijn de feestelijkheden op maandag uiteraard LIVE te volgen. Zowel de huldiging maandag op het Stadhuisplein, als de rit op de platte kar met de spelers en technische staf in de binnenstad van Eindhoven is dan te volgen bij Omroep Brabant. In de studio in het Eindhovense stadhuis zullen gasten aanschuiven zoals Rob Scheepers, Rik Elfrink en Willy en René van de Kerkhof.

Zondag

12.30 uur: NAC Breda - Willem II: Liveblog op web en apps en radioprogramma Sportlunch

16.45 uur: PSV - Ajax: liveblog op web en apps en radioprogramma Sportlunch

17.30 uur: Brabant Nieuws op tv: LIVE verslaggevers bij PSV en het Stratumseind

18.30 uur: Bij winst PSV: livestream vanaf Stratumseind op website, apps, Facebook en tv

19.30 uur: Brabant Nieuws op tv: update met live verslaggever Stratumseind en reacties PSV-spelers

Maandag (als PSV wint van Ajax)

15.00 uur: PSV-rit met platte kar: liveblog, Twitter, Facebook, Instagram

16.30 uur: PSV de huldiging LIVE: radioverslagen tijdens het radioprogramma Afslag Zuid en live-uitzending op website, apps, Facebook, radio en tv. Met voorbeschouwingen, beelden van de rit van de landskampioen door Eindhoven, de huldiging op het bordes van het stadhuis en het feest op het Stadhuisplein.