Doodgeschoten Kaan (26) begraven in Turkije: 'In het begin was er veel woede', vertelt zijn broer

BREDA - "Drie dagen voordat het gebeurde zei Kaan nog: 'Waar is Cihan? Ik heb hem lang niet gezien.' Een dag later vroeg ik mijn moeder naar Kaan en op dag drie was hij er niet meer." Aan het woord is Cihan Safranti (24). Zijn oudere broer Kaan (26) werd zondagavond doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat in Breda. Vrijdag is Kaan in het bijzijn van tweehonderd vrienden en familieleden begraven in Turkije.

De familie van Kaan is woensdag al afgereisd naar het dorpje Kayapinar in Turkije. Daar is hij vrijdag begraven.

Veel gehuild

"Het was heel zwaar maar ook heel fijn. Iedereen die erbij was, heeft ons heel sterk gehouden", vertelt zijn broer. De dood van Kaan was een enorme klap voor hem. Hij is nu de oudste van de familie. Kaan laat zijn ouders, twee broertjes en een zusje achter. "In het begin was er heel veel woede. Ik zal eerlijk zijn: ik heb veel gehuild en er lang mee gezeten."

Wie zijn broer heeft doodgeschoten, weet Cihan niet. Volgens hem had Kaan geen vijanden. "Als ze mijn broer kennen, dan zou iemand met een schoon hart zoiets nooit flikken. Het is een grote jongen met een klein hart. Op het eerste gezicht zou je denken: 'Da's niet de beste jongen'. Maar ik ben zijn broertje en weet precies hoe hij in elkaar zat. Bij de stille tocht kon je dat ook zien. Er waren niet voor niets zoveel mensen."

'Iedereen mag zeggen wat 'ie wil'

Wat er zich zondagavond heeft afgespeeld in de flat is nog onduidelijk. Al gaan er in de buurt van de Sandenburgstraat veel geruchten rond over een uit de hand gelopen ripdeal. Maar Cihan gelooft niet dat zijn grote broer in drugs handelde. "Iedereen mag zeggen wat 'ie wil. Ik heb die kant van hem nooit gezien. Het belangrijkste is op dit moment mijn broer. Ik krijg hem er niet mee terug."





Stel dat de geruchten zouden kloppen, dan keurt Cihan dat af. "Als iemand daarmee bezig is, dan is dat nooit goed te praten. Ik zou hem op z’n vingers hebben getikt als er zoiets aan de hand was. Maar zoals ik mijn broer ken, was hij daar niet bezig."

Gestraft in de hel

Cihan vertelt trots over de culturele feesten die Kaan organiseerde. "Hij hielp gewoon graag. Ik ken hem als een hard werkende jongen. Hij heeft van z’n vijftiende tot zijn eenentwintigste in de shoarmazaak Opa's in het centrum van Breda gewerkt. Later werd dat Merila in Oosterhout." Waar Kaan de laatste tijd zijn geld mee verdiende, dat weet Cihan niet.

Cihan en zijn familie hopen dat de dader(s) zo snel mogelijk opgepakt worden. "Ik hou niet van wraakzuchtige gevoelens. Wel geloof ik in de hel en de hemel. Als ze hier niet worden gestraft, dan worden ze gestraft in de hel, daarboven."