Ranomi Kromowidjojo pakt ook ticket voor 50 meter vlinderslag op EK in Glasgow

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vlinderslag op haar naam geschreven. De PSV-zwemster tikte in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion als eerste aan in 25,65.

Kromowidjojo, de nummer twee van de WK van vorig jaar in Boedapest op dit onderdeel, had eerder op de dag al voldaan aan de EK-limiet van 26,47. Ze finishte in de series in een tijd van 25,92.

In de finale van de 50 meter vlinder doken ook Kim Busch (26,21) en Elinore de Jong (26,37) onder. Bij de mannen pakte Nyls Korstanje (23,54) een ticket naar Glasgow.

Tweede EK-ticket

Vorige week pakte Kromowidjojo bij de Swim Cup in Den Haag ook al een EK-ticket op de 100 meter vrije slag.

De Swim Cup Eindhoven is samen met onder meer de Swim Cup in Den Haag onderdeel van het kwalificatietraject richting de Europese kampioenschappen zwemmen 2018 in Glasgow.