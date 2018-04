'Verliezen van de vijand is geen optie', zegt NAC-coach Stijn Vreven over derby tegen Willem II

BREDA - NAC Breda speelt zondagmiddag in Breda de altijd beladen derby tegen Willem II. Een belangrijk duel voor beide ploegen, want zowel NAC als Willem II is nog niet veilig. Voor NAC-coach Stijn Vreven is echter het sentiment rondom deze wedstrijd het belangrijkste. "Verliezen van de vijand is geen optie", zo stelt hij.

Hij kijkt er serieus bij, dus hij zal het wel menen. Stijn Vreven gedijt in aanloop naar de mooiste Brabantse derby lekker op de sentimenten die onder de supporters van zijn club NAC (en die van Willem II) sterk leven. In de voorbespreking maakt de Belg er gretig gebruik van.

'Iets teru geven aan supporters'

"Ik heb het helemaal niet gehad over het belang van de wedstrijd op zich en het klassement. Ik heb gewoon gezegd dat dit het moment is om de supporters iets terug te geven. Iedereen weet hoe belangrijk onze supporters deze wedstrijd vinden. Wij moeten op het veld laten zien dat wij dat begrijpen. Verliezen van de vijand is geen optie."

"Als wij deze derby winnen, maken wij onze supporters gelukkig en onszelf ook. We komen dan weer een stukje dichter bij veiligheid. En dat moet ons ook lukken. We moeten het thuis afmaken door negentig minuten te vlammen en te knokken", aldus Stijn Vreven.

Blessure Sadiq Umar

Het is de vraag of Stijn Vreven zondag over zijn spits Sadiq Umar kan beschikken. De Nigeriaan heeft last van zijn scheenbeen. Rai Vloet is weer wel inzetbaar. De middenvelder was een tijdje ziek.