'Ongewenst en onverantwoord', CDA wil duidelijkheid van minister over omstreden zelfmoordpoeder

DEN HAAG - CDA-lid Hanke Bruins Slot heeft Tweede Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, over het omstreden zelfdodingsmiddel waarmee Ximena Knol (19) uit Uden in februari haar leven beëindigde. Het poeder was wekenlang te koop op Marktplaats, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

“Het is zorgelijk, ongewenst en onverantwoord”, zegt Bruins Slot over de betreffende advertenties op de verkoopwebsite. "Met een vraag die ik heb gesteld wil ik duidelijkheid krijgen over de verantwoordelijkheden van een digitaal platform als Marktplaats, al gaat dat ook op voor bijvoorbeeld Facebook.”

Bruins Slot wil verder weten hoe het zit met het toezicht op de tweedehandse verkoop van stoffen als het poeder. Daarbij is het CDA ook benieuwd naar de rol die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) daarin speelt.

'Het is aan de minister om duidelijk daarover te geven'

Minister De Jonge (CDA) heeft eerder toegezegd de verkoop aan particulieren te willen verbieden. Bruins Slot wil vooral weten wanneer dat gebeurt. “Beter eerder dan later, gezien de problematiek. Het ligt ingewikkeld, en er is duidelijkheid nodig”, aldus Bruins Slot. “Ik ben geen specialist op dat gebied, het is aan de minister om daar duidelijkheid over te geven."

Tweede Kamerlid Ockje Tellegen (VVD) sloot zich daar eerder bij aan. "Je wilt dat mensen die in nood zijn niet zo makkelijk aan dit soort middelen kunnen komen, maar dat deze mensen juist goede zorg krijgen", aldus Tellegen.

Advertenties verwijderd

Inmiddels zijn de advertenties, na klachten van verschillende bezoekers, offline gehaald door Marktplaats. Het bedrijf zegt het ‘erg vervelend’ te vinden dat het middel op hun website wordt aangeboden.

“Wij handelen altijd op basis van wet- en regelgeving. Dat is in dit geval lastig, omdat het poeder in een grijs gebied zit. Het is legaal om het te verhandelen, maar we hebben natuurlijk ook informatie dat het middel in bepaalde concentraties een gevaar voor de volksgezondheid is", aldus Jan-Willem te Gussinklo van Marktplaats.

Zeer omstreden middel

De Coöperatie Laatste Wil, een belangenorganisatie die strijdt voor het recht op zelfdoding, maakte vorig jaar bekend dat ze een poeder hadden gevonden waarmee mensen op een humane manier hun leven zouden kunnen beëindigen.

Sindsdien is het poeder zeer omstreden. Onder meer omdat niet zeker is of de stoffen een pijnloze dood garanderen. In februari pleegde Ximena uit Uden zelfmoord met het poeder. Minister De Jonge onderzoekt sindsdien of het middel verboden kan worden.