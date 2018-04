Hoe kon het zo uit de hand lopen bij de scholencrisis in Geldrop? Minister Slob legt uit

GELDROP - Leraren die zich massaal ziek meldden, ontslagen die werden aangezegd en huilende ouders. De scholencrisis in Geldrop zorgde afgelopen maand voor veel opschudding. Een Kamerbrief gaf vrijdag meer duidelijk over hoe het precies mis ging.

Het conflict op de Geldropse scholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem speelde al ruim een jaar. Begin vorig jaar werden twee schooldirecteuren ontslagen. De kinderen protesteerden massaal en hingen spandoeken op: "Wij willen juf Rita terug."

Massale ziekmeldingen

In maart sloeg de vlam in de pan bij de benoeming van interim-bestuurder Mieke van den Broek. Bijna alle juffen en meesters (95 procent) meldden zich toen massaal ziek. Van den Broek dreigde stakende leraren te ontslaan. De leraren eisten het vertrek van de Raad van Toezicht en de net aangestelde interim-bestuurder. Dat gebeurde een paar dagen later. De opluchting was enorm: de leerkrachten sloten elkaar huilend in de armen.

Bij de benoeming van die omstreden bestuurder is niet volgens de wet gegaan, zo blijkt uit een brief van minister Minister Slob (Onderwijs) van vrijdag. De Raad van Toezicht had toestemming moeten vragen aan de medezeggenschapsraad voor de benoeming. Dat is niet gebeurd, het is ze alleen verteld. En dus konden ze daar geen invloed meer op uitoefenen.

De rust op de scholen is inmiddels hersteld. Het nieuwe bestuur moet zorgen dat dit zo blijft. De gemeente en de onderwijsinspectie houden extra toezicht.