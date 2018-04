Stadscamping stuit op weerstand in de buurt: 'Wat als er geweld uitbreekt?'

TILBURG - Drukte, rommel en veel parkeeroverlast. Daar zijn omwonenden bang voor als de stadscamping op het NOAD-terrein aan de Melis Stokestraat in Tilburg eind april opengaat. Volgens de organisatie is dat niet nodig. "Negentig procent van de tijd zijn er minder dan dertig staanplaatsen op de camping." Alleen tijdens grote evenementen in de stad zullen het er meer zijn.

De buurtbewoners weten, dankzij een dubbelgevouwen brief zonder envelop op de deurmat, dat de camping heel de zomer tegenover hun huizen komt te staan. Om onrust weg te nemen, nodigde de organisatie alle bewoners uit voor een bijeenkomst op 12 maart.

Daar kwamen veel omwonenden op af. "Er werd een presentatie over de stadscamping gegeven. Er werd verteld wat het inhoudt, welke festivals ze dit jaar meepakken en hoeveel gasten er maximaal op de camping mogen verblijven”, vertelt buurtbewoner Miranda. De onrust werd niet er niet kleiner op maar juist groter.

Inspraak

Brigitte Blanken, organisator van de camping, stelde voor om een klankbordgroep op te richten. "We hebben een goed contact met de buurt. We zijn met alle punten aan de slag gegaan. Zo is het veiligheidsplan bijvoorbeeld al aangepast en is de minicamping een veld naar achter geschoven.“

Buurtbewoner Miranda heeft het toch net iets anders ervaren. "Ze vertelden dat ze écht naar ons wilden luisteren, maar ondertussen horen we niks meer. Ze reageren nergens op, zelfs niet op e-mail. Ze doen alsof je inspraak hebt, maar uiteindelijk is dat niet zo.”

Veiligheid

Een van de grootste zorgen van de buurt is de veiligheid op en rond de camping. Zo zal er alleen tijdens evenementen security aanwezig zijn. De rest van de dagen niet. “Ze vertelden dat er waarschijnlijk camera’s op het terrein worden opgehangen. Waar en hoeveel wilden ze niet zeggen. We weten niet eens zeker of dat ze er wel echt komen."

Wel zal er altijd één vrijwilliger van de organisatie aanwezig zijn. “Maar ja, wat kan die nou in zijn eentje doen als mensen dronken zijn of er geweld uitbreekt op de camping? Of wat als er geluidsoverlast is? Nou, dan gaan we naar het tentje en dan pakken we de spullen af, is dan het antwoord. Ik moet het eerst nog zien.”

Volgens Brigitte moet dit geen probleem zijn. "Negentig procent van de tijd zijn er maar dertig staanplaatsen op de camping. Dat is evenveel als een boerencamping. Alleen als er een festival is, zijn er maximaal 750 gasten. Dan is er beveiliging en een ehbo-post. De rest van de tijd kun je het af met één beheerder." De organisatie heeft de beheerders hiervoor ook opgeleid. "We willen de wijk echt zo min mogelijk overlast bezorgen."

Vijfde editie

De stadscamping zou eerst op de Moerenburg staan, maar daar waren de buurtbewoners het niet mee eens en kwamen in actie. Alleen tijdens het weekend van het Roadburnfestival is op de Moerenburg de camping te vinden. Daarna verhuist de camping naar de het NOAD-terrein. Daar zal hij vanaf begin april tot eind oktober 24 uur per dag en zeven dagen per week open zijn.

Het is dit jaar de vijfde editie van de stadscamping. Tot en met vorig jaar stond de camping op het voormalige Van Gend & Loosterrein. Dat kan niet meer omdat daar het Spoorpark wordt aangelegd. "We hebben op onze vorige locatie nooit klachten van overlast gehad. Ook zijn er nooit parkeerproblemen geweest." Vanaf volgend jaar krijgt de stadscamping een vaste plek op het Spoorpark.