Mensen horen stemmen uit vrachtwagen in Veghel, vier verstopte vreemdelingen aangehouden

VEGHEL - In Veghel heeft de politie vrijdagmiddag vier illegale vreemdelingen aangehouden in een geparkeerde vrachtwagen. Mensen die over het bedrijventerrein liepen meldden dat ze stemmen uit de oplegger hoorden.

De vrachtwagen was geparkeerd op een parkeerterrein aan de Taylorweg. De politie is een onderzoek gestart naar het viertal. De identiteit van de vier mensen is nog onbekend.