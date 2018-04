FC Oss verliest van De Graafschap en ziet kans op play-offs vervliegen

OSS - FC Oss lijkt in eigen stadion uitgeschakeld te zijn in de strijd om een play-offsplaats. Tegen De Graafschap werd met 1-4 verloren, waardoor het seizoen na de komende twee competitiewedstrijden ook voor de ploeg van trainer Klaas Wels al voorbij lijkt te zijn.

FC Oss speelde nog wel een uitgekookte eerste helft, waarin De Graafschap het spel mocht maken, maar waar de beste kansen voor de thuisploeg waren. Clubtopscorer Kamaci was na een kwartier trefzeker. Met zijn 14e goal van het seizoen zette hij zijn ploeg na een kwartier op voorsprong.

De Graafschap na rust oppermachtig

Maar na rust voerde De Graafschap de druk op en wist het in een kwartier de achterstand om te zetten in een 1-3 voorsprong. FC Oss kwam ook daarna totaal niet meer in de wedstrijd en moest in de slotfase zelfs nog een goal incasseren.

FC Oss-trainer Klaas Wels was na afloop teleurgesteld over het resultaat, maar ook over de manier van spelen van zijn ploeg.





Boos en teleurgesteld

“Meteen na rust maken we individuele fouten waar De Graafschap optimaal van profiteerde. De eerste goal van De Graafschap vloog er mooi in, maar dat hadden we beter moeten oplossen. De tweede goal begint bij een corner voor ons en eindigt bij ons in het doel. Daarmee hebben we de tegenstander in het zadel geholpen en daar ben ik boos en teleurgesteld over.”

Voor FC Oss staat nog een uitwedstrijd tegen MVV Maastricht en een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma. Twee wedstrijden die er niet meer toe lijken te doen. Zodat het seizoen dat zo aardig door FC Oss werd begonnen toch zonder een sportieve toegift dreigt te eindigen.

De strijd nog niet opgeven

Toch wil Wels nog niet van opgave weten. De competitie duurt nog twee wedstrijden. Pas daarna wil hij de balans opmaken over dit seizoen, waarbij de play-offs halen de doelstelling was.

“Op het moment dat je zelf de punten niet pakt heb je nergens recht op. Als je speelt zoals wij in de tweede helft, ga je weinig winnen. Dat is teleurstellend, maar of we nog een play-off plaats kunnen pakken, of niet. Ook de resterende wedstrijden gaan we nog voor de winst.”

