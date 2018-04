Bijna dubbele cijfers voor oppermachtige Trappers in eerste finaleduel van play-offs

TILBURG - De Tilburg Trappers hebben vrijdag in het eerste finaleduel van de play-offs in de Oberliga uitstekende zaken gedaan. De Trappers waren voor eigen publiek met 9-3 te sterk voor Deggendorfer SC.

De Tilburgers kwamen tegen de Zuid-Duitsers op een comfortabele 4-0 voorsprong door goals van Mitch Bruijsten, Nardo Nagtzaam, Brock Montgomery en Ivy van den Heuvel. Na de 5-1 van Boet van Gestel kon Trappers in de derde periode uitlopen naar een nog ruimere marge via Parker Bowles, Kevin Bruijsten, Danny Stempher en opnieuw Mitch Bruijsten.

Zondag naar Duitsland

Zondag werken beide clubs hun tweede onderlinge duel van deze play-offs af, deze keer in Deggendorf (aanvang 18.30 uur). Het derde duel in de best-of-five-serie staat op dinsdag 17 april weer gepland in Tilburg. Indien nodig worden duels 4 en 5 van de finaleserie in respectievelijk Deggendorf (20 april) en Tilburg (22 april) gespeeld.