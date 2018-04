Voetbalfans verven Trechterman langs A27 in clubkleuren Willem II als wraak op NAC-supporters

BREDA - De pesterijen in aanloop naar de voetbalderby tussen NAC Breda en Willem II gaan door. De supporters van Willem II hebben ditmaal de Trechterman, het bekende kunstwerk langs de A27 ter hoogte van Breda, in de kleuren van de club uit Tilburg geschilderd.

Big Funnelman, zoals het kunstwerk officieel heet, is normaal helemaal rood. Het enorme beeld is nu echter rood, wit en blauw. Fans van Willem II hebben de stunt waarschijnlijk vrijdagnacht uitgehaald.

Het is niet voor het eerst dat het kunstwerk van Joep van Lieshout is aangetast. Ongeveer vijf jaar geleden brandden vandalen een gat in de buik van de rode Trechterman.









Het is een wraakactie na een actie van supporters van NAC Breda, die deze week een vergelijkbare streek uithaalden onder een viaduct tussen Goirle en Tilburg. Dat was op een paar honderd meter van het stadion van de Tilburgse voetbalclub.

Belangrijk duel

Zondagmiddag om halfeen spelen NAC Breda en Willem II tegen elkaar. De winnaar van de wedstrijd is vrijwel zeker van het ontlopen van de nacompetitie.



