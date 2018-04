'Olé, olé, schijt aan Willem II', veel supporters en vuurwerk bij laatste training NAC voor derby

BREDA - Zo’n 1300 supporters van NAC waren zaterdagochtend in Breda aandachtig toeschouwer bij de training van de NAC-voetballers. De aanhang stak de spelers - onder meer met vuurwerk - een hart onder de riem. NAC wacht zondagmiddag de altijd beladen derby tegen aartsrivaal Willem II.

"Olé, olé, schijt aan Willem II", is de eenvoudige boodschap die uit de kelen van de supporters komt als de spelers het veld van het Rat Verlegh-stadion betreden. Fakkels, rookbommen en knalvuurwerk zorgen voor de nodige sfeer.









Deuren open

Het is voor het eerst dit seizoen dat de aanhang een dag voor de wedstrijd een training kan bekijken. Normaal traint NAC altijd besloten op het trainingscomplex in Zundert. De club had speciaal voor de derby de training verplaatst naar het stadion en de deuren open gelaten.

NAC-Willem II begint zondagmiddag om halfeen.



'Supporters iets teruggeven'

NAC-Willem II is een belangrijk duel voor beide ploegen, want ze zijn nog niet veilig in de strijd tegen degradatie. Ze hebben allebei dertig punten en Roda JC - dat zestiende staat - heeft slechts vier punten minder. "Maar ik heb het helemaal niet gehad over het belang van de wedstrijd op zich en het klassement", vertelde NAC-coach Stijn Vreven vrijdag. "Ik heb gewoon gezegd dat dit het moment is om de supporters iets terug te geven. Iedereen weet hoe belangrijk onze supporters deze wedstrijd vinden. Wij moeten op het veld laten zien dat wij dat begrijpen. Verliezen van de vijand is geen optie."

