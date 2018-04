Alerte buurtbewoners houden auto-inbreker aan

TILBURG - Buurtbewoners hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto-inbreker te grazen genomen in Tilburg. De man is overgedragen aan de politie.

De buurtbewoners hadden rond kwart voor twee gezien dat de man een ruit van een auto aan de Bilderdijkstraat had ingeslagen en iets probeerde te stelen. Ze sloten hem in, hielden de man vervolgens vast en waarschuwden de politie.

Geen vaste verblijfplaats

Toen de agenten aankwamen, zagen ze daar de verdachte met een gewonde hand. De verdachte is een 21-jarige man. Hij gaf aan geen vaste verblijfplaats in Nederland te hebben. Hij is aangehouden.