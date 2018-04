Vreemdelingen in vrachtauto Veghel blijken Bengalen, onderzoek naar mensensmokkel

VEGHEL - De vier vreemdelingen die vrijdagmiddag werden ontdekt in een vrachtwagen in Veghel, zijn mannen van 20, 23, 26 en 30 jaar uit Bangladesh. De mannen zijn, samen met de bestuurder van de truck, aangehouden voor onderzoek naar mensensmokkel.

De 33-jarige vrachtwagenchauffeur uit Macedonië sloeg alarm toen hij op de Taylorweg in Veghel gestommel en stemmen hoorde uit de laadruimte van zijn vrachtwagen. Toen die geopend werd, kwamen de vier mannen tevoorschijn. Ze hadden geen papieren bij zich, maar wel verschillende tassen en een grote vuilniszak met kleren en eten.

Frankrijk

De chauffeur verklaarde geen idee te hebben hoe de mannen in zijn vrachtwagen zijn beland. Mogelijk is dit eerder deze week gebeurd in Servië. Dat wordt verder onderzocht. Na het verhoor is de chauffeur vrijgelaten, net zoals drie van de vier mannen uit Bangladesh. Zij gaan de asielprocedure in.

De vierde man vraagt asiel aan in Frankrijk, het land waar hij eigenlijk naartoe wilde.