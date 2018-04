Brabant zit vol moeders die willen lunchen met Frans Bauer

EINDHOVEN - Het Facebookbericht van Frans Bauer bij Omroep Brabant roept veel reacties op: Frans en zijn vrouw Mariska bieden aan om voor vijf lieve Brabantse moeders een moederdaglunch klaar te maken. En zoals Gerda van Dooren al terecht zegt in de reacties : "Er zijn alleen maar lieve moeders." En toch komen ze in allerlei vormen en maten....





Moeders die het gewoon verdienen

Jessica Swinkels: "Geen lang verhaal, maar mijn moeder is gewoon de liefste, beste, mooiste, zorgzame moeder en oma die dit zeker verdient."

Anneke V. Ekris: "Gewoon ons mam :)"

Sanseray Donders: "Ik zou dit graag willen winnen voor mijn vriendinnetje Gilke. Gewoon omdat ze enorm gezellig is. Ik gun het haar. En dan hebben ook Frans en Mariska een hele gezellige dag, geloof me!"

Moeders van originele dochters

Angelique Kornet: "Mijn moeder heeft altijd "even voor mij" en maakt altijd "wat tijd voor me vrij". Daarom dus."

Moeders die het moeilijk hebben gehad

Mariska van der Linden: "Mijn moeder is absoluut de liefste moeder (en oma!) van de hele wereld, omdat ze altijd voor iedereen klaar staat en zichzelf nog wel eens vergeet! Na alle ellende van de afgelopen twee jaar verdient ze dit zeker meer dan ooit!!! Ze is momenteel nog herstellende van heupoperatie en hard aan het revalideren om in mei bij Frans Bauer in het Luxor theater de polonaise te kunnen lopen!"

Jolanda de Graaf: "Mijn moeder is de liefste moeder en oma en grootmoeder. Ze heeft een moeilijke tijd doorstaan en nog. Mijn moeder is zo krachtig. Ik gun het haar zo."

Moeders die goed zijn in hinten

Monique Huibers: "Dennis en Michelle. Dat ben ik toch?"

Miranda Vd Eijnden-kastelijn: Marco en Lisa, kleine hint."

Annelies Smeets Verstappen: "Vraag mijn dochters Mariet, Janeke, Jacqueline en mijn kleinkinderen Romy, Demi, Sanne, Kelly, Kevin en Fabio of ik die moeder ben. Zou te gek zijn."

Moeders die het heft in eigen handen nemen

Mery Schel: "Ik ben niet ziek en heb geen gekke problemen maar wil onderhand wel iets gezelligs. Dus Frans en Mariska jullie zijn welkom om bij mij te komen lunchen. Dan nodig ik mijn zusjes ook uit en maken er een gezellige uitje van. Groet Mery"

Moeders die groot fan zijn

Mariska Bazen: "Mijn moeder luistert echt al heel lang naar je muziek en kijkt ook naar je televisie programma's, het zou in een woord geweldig zijn! We gaan zeker hopen en duimen!"

Willy van Iersel: "Mijn moeder is de allerliefste (O)ma van Nederland, groot Frans Bauer fan en luistert altijd naar Omroep Brabant. Kortom wat wil je nog meer?"

Hanneke Vermolen: "O dat gun ik zo mijn moeder en lieve oma . Ze staat werkelijk altijd voor iedereen klaar, waardoor ze zichzelf vergeet!! Ze is vanaf de allereerste dag een groot van Frans Bauer. Nu duimen en hopen!"

Moeders die oude bekenden zijn

Lathoya Talboo: "Vroeger kwamen Frans en Mariska bij ons langs voor de artiesten middag omdat mij ouders een radio station hadden, maar dit is al ruim 20 jaar geleden! Dus zou leuk zijn ze weer te zien!"





Moeders die altijd voor je klaar staan

Monique Jonkergouw: "Ik en mijn zus zijn erg blij en trots op onze lieve moeder! Ze is er altijd voor ons en voor haar kleinkinderen. Overal ging ze mee naartoe, stoeien, gek doen en klusjes: niks was haar te veel. Nog steeds geniet ze van haar gezinnetje, maar door gezondheidsklachten kan ze niet meer zo actief meedoen als ze zou willen. We zouden haar dit graag geven net als voor alle moeders die er voor haar kinderen altijd zijn. Succes!"

Soraya Blom: "Mijn moeder, omdat ze altijd voor iedereen klaar staat en zichzelf nogal snel vergeet! Zij mag in het zonnetje gezet worden!"

Moeders van dochters die ook mee willen

Arnoldie Lingers: "Samen met mijn moeder."

Gilke Van Roij: "En de dochter vindt dat ook tof!"





En helaas ook moeders die er niet meer zijn.....

Ingrid Teulings; "Zo jammer had mijn moeder dit graag gegund, maar helaas is ze vorig jaar overleden. Ze was een groot fan van Frans. En haar lievelingsliedje wilde ze ook op haar crematie een moeder ben je niet voor even. Dus ik hoop dat mijn moeder boven een mooie Moederdag heeft. En Frans bedankt dat mijn moeder veel van je muziek heeft kunnen genieten toen ze nog leefde."

Je moeder opgeven kan nog steeds. Ga daarvoor naar onze Facebookpagina of stuur een mail naar moederdag@omroepbrabant.nl.