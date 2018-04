'Jumbo speelt medische gegevens personeel door aan commercieel bureau'

ULVENHOUT - De Jumbo vestigingen uit Ulvenhout, Etten-Leur en Terheijden hebben hun medewerkers om medische gegevens gevraagd en deze vervolgens doorgespeeld naar een extern bureau, zonder dat de medewerkers dat weten. Het bureau vraagt subsidie aan met de gegevens, die dan weer terecht komt bij de Jumbo. Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Radar op NPO Radio 1. Een van de huisartsen die een verzoek voor een doktersverklaring kreeg van een patiënt, vond het verdacht en trok aan de bel.

Het personeel kreeg van het bedrijf een enquête die ze moeten invullen voor dossieronderzoek en daarin staan ook medische vragen. Werknemers die daarin in goed vertrouwen vertellen wel eens last gehad te hebben van psychische klachten, krijgen een brief met de vraag daarover rapportage of een doktersverklaring aan Jumbo te geven. In de brief wordt tevens gedreigd met consequenties, als de medewerker deze gegevens niet aanlevert.

Een operationeel directeur van het bedrijf verklaart dat de medische gegevens worden doorgezet naar een extern bedrijf dat daarmee subsidies aanvraagt bij de overheid, maar het personeel van de supermarktketen wordt dat niet verteld.

Niet verplicht aan te leveren

Jumbo zegt dat de medewerkers wettelijk verplicht zijn medische informatie aan te leveren, maar dat is niet zo, zegt arbeidsrechtadvocate Elise van Es van Van Hout Advocaten. "Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Jumbo mag geen medische gegevens opvragen. In dit geval gaan ze zelfs zo ver, dat ze na een enquête een doktersverklaring/-rapport opvragen, wat vervolgens onderdeel uitmaakt van een personeelsdossier."

Van Es vindt het zeer kwalijk en zegt dat de gegevens niet alleen niet opgevraagd mogen worden, maar ook niet mogen worden verwerkt en werknemers hier niet aan mee hoeven te werken. Daarnaast mag Jumbo de gegevens ook niet doorspelen naar een commercieel bedrijf voor subsidieaanvragen. Jumbo overtreedt daarmee op drie punten de wet.

Niet in de haak

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat in deze zaak veel niet in de haak is en volgt de zaak. "Een werkgever mag niet op de stoel van de dokter gaan zitten. Hij mag geen informatie over je gezondheid verzamelen, niet delen en je mag uiteraard ook niet zonder een arts medische gegevens interpreteren." Werkgevers moeten werknemers informeren waarom zij hun gegevens verzamelen.

Jumbo reageert met het bericht dat zij overtuigd zijn dat deze vestigingen 'met de beste bedoelingen hebben gehandeld'. "Met de huidige druk op de arbeidsmarkt, kijkt deze ondernemer ook naar de mogelijkheid om medewerkers met een beperking aan te nemen. Het is zijn inzet om medewerkers met een beperking zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen in het werk."

De misstanden bij Jumbo zijn ontdekt door Radar. Zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur is het verhaal te beluisteren in de uitzending van Radar, die om 15.00 begint.