Lian is een halve Amsterdammer en gaat in Ajaxlaan wonen, maar is voor PSV

EINDHOVEN - De meeste echte voetbalfans in Eindhoven krijgen het woord 'Ajax' nauwelijks over de lippen. Toch heeft de stad een eigen Ajaxlaan. Vernoemd naar de god Ajax uit de Griekse mythologie. Nu er zondag een kampioenschap op het spel staat, zou je denken dat bewoners extra balen van hun straatnaam.

Maar een rondje door de flat aan de Ajaxlaan levert niet veel reacties op. De meeste mensen die er wonen hebben niets met voetbal. Eén mevrouw wijst onze verslaggever er fijntjes op dat de straat niets met Amsterdam te maken heeft. En dat Ajax 'toch ook echt een god was'. Nou ja, dan komt de link met de 'Godenzonen' toch aardig in de buurt..

Halve Amsterdammer

Lian van der Dussen is net nieuw in de straat. Ze is vandaag aan het verhuizen. Of ze weet welke dubbele lading haar nieuwe straat heeft? "Jazeker! Maar het is maar net hoe je het bekijkt. En ik ben bovendien een halve Amsterdammer!", lacht ze.

Maar de winst van de wedstrijd schrijft ze toch toe aan Eindhoven: "Mijn vrienden zeggen dat het met moeite 2-1 voor PSV gaat worden. En daar sluit ik mij graag bij aan!".

