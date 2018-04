Tilburgers demonstreren tegen buitenhouden Hans Smolders uit coalitie

TILBURG - Op het Pieter Vreedeplein in Tilburg werd zaterdagmiddag door zo' n honderd mensen gedemonstreerd tegen het buitenspel zetten van Hans Smolders. Smolders behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de meeste zetels, maar gaat niet regeren in de zesde stad van het land.

Tilburgers Michel Snaphaan en Robbie Kerremans organiseerden zaterdagmiddag de demonstratie tegen het buitensluiten van Smolders. De lijsttrekker zelf was ook aanwezig bij het protest. Hij oogde zaterdagmiddag onder de indruk van de opkomst bij de demonstratie. In een toespraak bedankte hij iedereen voor hun komst. Smolders besloot zijn toespraak met: "Over vier jaar zullen we hier weer staan en zullen we groter zijn dan we nu zijn."

Smolders buitenspel

Eind maart bleek dat de op een na grootste partij D66 geen coalitie wil vormen met winnaar Liljst Smolders (LST). D66 weigert sowieso met LST te praten, dit tot woede van fractievoorzitter Hans Smolders.



Volgens bestuurskundige Julien van Ostaaijen komt het in de gemeentelijke politiek vaker voor dat partijen voor de verkiezingen al met elkaar spreken over een eventuele nieuwe coalitie. "Ik weet niet of dat in Tilburg zo is, maar wat ik wel weet is dat in veel gemeentes de coalitiebesprekingen van tevoren al beginnen."

Smolders noemt de Tilburgse politiek een 'kleuterklas' waarin naar zijn idee alles al bekonkeld zou zijn. Maar fractievoorzitter Beppie Smit van D66 ontkent dat stellig: "Hij noemt ons laf en onfatsoenlijk om niet door te gaan. Maar het vergt ook lef om gewoon te zeggen: wij doen dit niet."

Deelnemers aan de demonstratie hadden allemaal zo hun eigen hoop. "Ik vind echt dat D66 alsnog met Smolders moet gaan praten", zegt de een. Een dame met een zelfgemaakt demonstratiebord ziet het anders: "Deze demonstratie zal nu niet voor een verandering zorgen. Maar ik wil dat de politiek zich realiseert dat het bij de volgende verkeizingen zo echt niet kan."