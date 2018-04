Verdachte Rabobende dient klacht in tegen agent die op hem schoot

BREDA - Een van de verdachten van de Rabobende, Louis C. dient een klacht in tegen de agent die vorig jaar op hem schoot. De 42-jarige C. werd vorig jaar in zijn arm geschoten toen de politie een overval van de bende verijdelde. C. vindt dat de agent onterecht zijn wapen heeft getrokken en wil dat hij wordt vervolgd.

Advocaat van C., Sjoerd van Berge Henegouwen heeft bij het gerechtshof in Den Bosch een klacht ingediend tegen de beslissing van de hoofdofficier van justitie die eerder oordeelde dat de politieman zijn vuurwapen uit noodweer gebruikte. Dat schrijft BNdeStem.

Het schietincident was op 28 juli 2017. De politie was getipt over een nieuwe overval en stond paraat om de overval te voorkomen. Louis C. bestuurde de bus met medeverdachten en werd beschoten omdat een van de agenten dacht dat hij een wapen zag.

Er was inderdaad een nepwapen in de bus, maar volgens de advocaat is te bewijzen dat het niet C. was die het nepwapen vast had. Bovendien is het opvallend dat niemand anders het wapen gezien heeft. Het is zaak dat de rechter de betrouwbaarheid toetst, vindt de advocaat.

Niet gewelddadig

Van Berge Henegouwen denkt ook dat de politie te alert was op wapens, omdat het arrestatieteam verkeerde informatie had gekregen van de Limburgse politie. Zij hadden doorgegeven dat het ging om een zeer gewelddadige groep overvallers, terwijl er nooit overdreven geweld gebruikt is. Louis C. zelf vindt juist dat hij te hard is aangepakt tijdens de arrestatie.

Louis C. wordt er van verdacht dat hij deel uitmaakt van de Rabobende, een groep die overvallen pleegt op mensen die net grote sommen geld had opgenomen. Ze kregen informatie over hun slachtoffers van een medewerker van de Rabobank.