In familiebedrijf Schouten is de vijfde generatie al aan het werk, het bedrijf bestaat 125 jaar

GIESSEN - In 1893 begon Klaas Schouten een bakkerij in Giessen. Hij stond daarmee aan het hoofd van een ondernemende familie die het bedrijf vier generaties later heeft uitgebouwd tot een internationaal productie-, advies- en onderzoeksbedrijf.

Het bedrijf zit nog steeds op dezelfde plek als waar de bakkerij in 1893 begon, al is het wel een stuk groter geworden. De familie kocht er wat panden bij en verbouwde regelmatig. Tot ze uiteindelijk hier terecht kwamen:









Henk Schouten is de achterkleinzoon van Klaas en ook al zo'n ondernemer. De weg van bakkerij naar internationaal bedrijf is eigenlijk een hele logische, vertelt hij: "De vader van mijn opa had graan nodig, om brood te bakken. Dat is hij toen ook gaan verkopen."

Opa Marinus vond dat hij die granen ook wel door kon verkopen als veevoer. Hij breidde uit naar een overslagbedrijf in Munnikenland, waar granen en veevoer uit de omgeving werden opgeslagen. Voor de volgende generatie Schoutens was het een kleine stap naar de inkoop, opslag en verkoop van veevoer uit de hele wereld, daar stortte pa Nico Schouten zich op.

Nieuwe kennis

Henk en zijn broer hielden de traditie hoog, ook zij breidden het bedrijf uit met nieuwe takken. Alle contacten met boeren leidde tot veel kennis, daaruit ontstond Schouten Advies, het bedrijf van Govert, zoon van Nico en broer van Henk, dat bedrijven helpt aan alle kwaliteitseisen voor voedselveiligheid te voldoen. Die kwaliteitseisen moeten ook gecertificeerd worden, dus er kwam er ook een Schouten certification.

Inmiddels een specialist in grondstoffen en veevoer, bedacht Henk dat het ook best mogelijk was de koe over te slaan. Waarom zou hij de grondstoffen niet direct verwerken tot producten voor de menselijke consumptie. Zo ontstond Schouten Europe, dat vleesvervangers maakt. Henk is als liefhebber van zijn eigen product flexitariër geworden.

Tegenwoordig willen bedrijven ook precies weten wat er in hun producten zit. Hoeveel vetten en eiwitten, maar ook hoeveel allergenen. En ook dat kunnen ze bij Schouten in het Nutrilab.

Bij vader in dienst

De vijfde generatie Schoutens is vooralsnog bij hun vaders in dienst, maar ze drukken daar wel al hun stempel op. Reinier Schouten werkt bij vader Govert in de adviestak, maar is de voedselveiligheid al aan het uitbreiden met arbeidsveiligheid. Henk heeft drie zoons in zijn bedrijven zitten: Niek-Jan houdt zich bezig met de inkoop, productie en kwaliteit, Peter met het commercieel en algemeen management en de jongste, Wouter ontwikkelt nieuwe vegetarische producten.







En er is al een zesde generatie. Henk heeft al twee kleinzoons en het derde kleinkind is op komst. Er worden ook dochters geboren in de Schouten-dynastie, maar die vertonen vooralsnog wat minder interesse in het familiebedrijf.