Dode vrouw in huis Ossendrecht, man opgepakt

OSSENDRECHT - Aan het Putsmolentje in Ossendrecht is in een huis het lichaam gevonden van een vrouw. Een man is in de woning aangehouden. Rond kwart voor drie kreeg de politie een melding van een gewonde vrouw in de woning. Toen de hulpdiensten bij de woning kwamen, konden ze niets meer voor het slachtoffer betekenen.

De politie onderzoekt wie de vrouw en de man zijn en wat de doodsoorzaak van de vrouw is.

De politie heeft de omgeving van de woning afgezet. Er worden mensen verhoord. Verder wordt een sporenonderzoek ingesteld.

Huis

Aan het Putsmolentje zitten veel bedrijven gevestigd. De vrouw is in een woonhuis gevonden.