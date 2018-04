[VIDEO] Willem II-fans zetten spelers op scherp voor derby tegen NAC

TILBURG - Mochten de spelers van Willem II nog niet gemotiveerd zijn voor het duel met aartsrivaal NAC Breda van zondag, dan zijn ze dat ongetwijfeld geworden van de laatste training. De Tilburgers werden voor de oefensessie, zaterdagmiddag, op fraaie wijze begroet door het publiek.

Er werd het nodige vuurwerk, vanaf de tribunes, afgestoken. Maar bovenal: er was flink wat volk afgekomen op de training. De KingSide was voor een groot gedeelte gevuld.



Willem II vroeg de bezoekers van de afsluitende training om een motiverende videoboodschap in te spreken. Dat kon bij de ingang van vak B. Een compilatie van deze video's komt voor de wedstrijd van zondagmiddag in Breda op social media.Freek Heerkens is zondag waarschijnlijk de enige Brabander op het veld bij Willem II. Hij zei, eerder deze week, het volgende over de derby: “Iedereen kent de sentimenten wel. Iedereen kijkt al wel even uit naar deze wedstrijd, we hebben er met z’n allen zin in.""Naast een stukje prestige is het ook gewoon een belangrijke wedstrijd voor de ranglijst. Ik verwacht een vijandig sfeertje in Breda. Maar ik denk dat je daar energie uit kunt halen. En er is een vol uitvak. Alle ingrediënten zijn aanwezig."De wedstrijd tussen NAC en Willem II begint morgen om half één en is in een liveblog te volgen via onze site/app.