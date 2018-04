Te koop! De moderne interpretatie van de 'Kruisweg' die veel stof deed opwaaien

TILBURG - Kwetsend, beledigend of godslastering. Dat waren tien jaar geleden zo'n beetje de termen waarmee werd gesmeten toen de Tilburgse kunstenaars Jeroen de Leijer en Nick J. Swarth hun idee lanceerden. Ze staken de traditionele kruisweg in een modern jasje en daar was toen niet iedereen van gediend. Deze week gaan de kunstwerken onder de hamer.

Het idee van de twee kunstenaars was om te laten zien wat er zou gebeuren als een verlosser in het jaar 2000 op aarde zou komen. “We wilden onderzoeken wat er dan zou gebeuren,” aldus Nick J. Swarth. “We hebben ervoor gekozen om veertien werken in veertien verschillende vormen ter verwezenlijken.”





Het werk riep al discussie op voordat het gemaakt was. “Het werk moest nog gemaakt worden en mensen gingen af op het idee dat wij met Jezus en het geloof aan de haal zouden gaan,” vertelt Jeroen de Leijer. “De katholieken in Tilburg kwamen in het geweer en kregen het CDA en LST mee”, aldus Swarth.

De stukken hebben tien jaar in Theater de Nieuwe Vorst gehangen, maar dat wil er nu vanaf, dus gaan alle stukken onder de hamer. Er kan online geboden worden, maar maandagavond is de definitieve veiling in Theater de Vorst.

Goed doel

Het geld dat wordt opgehaald gaat naar een goed doel, een nieuw project dat volgens de kunstenaars in het verlengde ligt van hun huidige werk, namelijk de poule des doods. Het gaat om mensen die in eenzaamheid sterven en die geen familie en vrienden hebben die een begrafenis organiseren. Het idee is dat in Tilburg een dichter de eenzaam gestorvenen naar hun graf zal begeleiden.