7 PSV-supporters mogen niet naar de wedstrijd tegen Ajax, burgemeester geeft ze een gebiedsverbod

EINDHOVEN - Zeven PSV-supporters mogen zondag niet naar de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Ajax. Burgemeester Jorritsma heeft ze een gebiedsverbod opgelegd rond het Philips Stadion én het centrum van Eindhoven. Als PSV kampioen wordt, mogen ze ook niet bij de huldiging zijn.

Aanleiding voor de gebiedsverboden is een incident na afloop van de wedstrijd PSV-NAC op 31 maart. Daarbij viel een groep PSV-aanhangers een groep Engelse schooljeugd uit Sheffield aan: een begeleider en een leerling werden geslagen. De leerling heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht.

De politie heeft zeven mensen uit de groep herkend. Na onderzoek legt de burgemeester die personen een gebiedsverbod op, om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Schaamte

Jorritsma: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik me ervoor schaam dat dit in onze stad voorkomt. Tegen gasten nog wel die we zelf hebben uitgenodigd. Behalve het maken van slachtoffers, hebben de betreffende PSV-aanhangers ook hun eigen club en de stad Eindhoven internationaal in een kwaad daglicht gesteld. Mijn gevoel van medeleven en ook schaamte heb ik in een brief overgebracht aan de schoolleiding van de jongens en aan mijn ambtsgenoot, de burgemeester van Sheffield.”

Ook PSV stuurde de Engelse bezoekers een bericht: de school en leerlingen ontvingen een videoboodschap waarin directeur Toon Gerbrands en aanvoerder Marco van Ginkel zich verontschuldigen voor het gedrag van hun ‘fans’.

Ook geen andere wedstrijden

De zeven relschoppers mogen ook niet meer bij de resterende thuis- en uitwedstrijden van dit seizoen aanwezig zijn. Ook de Europese thuiswedstrijden en risicowedstrijden van PSV in het komende seizoen mogen ze niet bezoeken.