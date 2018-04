Feestvierders in Breda kunnen zaterdag tot in de vroege uurtjes doorgaan

Feestgangers kunnen zaterdag tot diep in de nacht doorgaan

BREDA - Mensen die zaterdagavond in Breda gaan stappen kunnen in de Graanbeurs lekker lang doorgaan. De club blijft namelijk tot 06.00 uur 's ochtends open. Het is de eerste officiële testavond van vier avonden.

De Nachtburgemeester van Breda kondigt de start van de proef aan op Facebook. Hij belooft zelf ook mee te feesten tot de club sluit.

Mezz, Spock en Graanbeurs hebben elk een avond waarbij de zaak pas om 06.00 uur sluit.