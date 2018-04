Flinke brand in loods Sint Hubert, brandweer rukt groots uit

SINT HUBERT - In een loods aan de Voortsestraat in Sint Hubert is zaterdagavond een grote brand ontstaan. Er is veel rook vrijgekomen. Zeven blusvoertuigen zijn aanwezig en het groot watertransport van brandweer Zeeland is onderweg.

De brand is ontstaan achter de schuur bij een grote kachel. Het vuur is overgeslagen naar de loods. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand om te voorkomen dat de schuur daarnaast, die bomvol met hout ligt, vlam vat. De brand is nog niet onder controle.

Imkers

De loods is van een ouder echtpaar. Zij zijn afgevoerd door de ambulance na het inademen van de rook. Het stel is al jaren imker van beroep. In de loods ligt veel hout en honing. Achter het gebouw zijn bijenkorven, maar het is onbekend of de beesten iets geleden hebben.