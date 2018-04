Vrouw veroorzaakt ravage in Eindhoven, brandweer bevrijdt haar uit auto

EINDHOVEN - Een automobiliste veroorzaakte in de nacht van zaterdag op zondag een ravage in de Roelantlaan in Eindhoven. Ze raakte rond drie uur van de weg en botste tegen een lantaarnpaal. Vervolgens kantelde de auto en kwam die in het midden van de weg tot stilstand.

De weg was bezaaid met brokstukken van de lantaarnpaal en de auto. Een aantal buurtbewoners werd wakker van de harde klap.

Bevrijd

De gewaarschuwde brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie zette de laan in beide richtingen af zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.

Hoe de vrouw van de weg kon raken, wordt onderzocht.