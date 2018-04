Luuk de Jong komt qua landstitels op gelijke hoogte met broer Siem: 'Het blijft speciaal'

EINDHOVEN - Eén ding staat vast voor George de Jong. De voormalig volleybalinternational weet dat zoon Luuk of zoon Siem dit jaar kampioen van Nederland wordt. In totaal is het de achtste landstitel voor de broers. Vader George zit zondagmiddag in het stadion in Eindhoven. Een dubbel gevoel heeft hij niet nu de broers tijdens PSV-Ajax met de clubs tegenover elkaar staan. “We zijn het gewend.”

Als de broers en andere familie elkaar ziet gaat het niet heel de tijd over het mogelijke kampioenschap van Luuk. “Nee, helemaal niet. Er zijn heel veel andere dingen waar we het over kunnen hebben. Er is veel te praten, het gaat vaak niet over voetbal”, zegt vader George.

“Natuurlijk leeft het wel”, vervolgt hij. Voor ruzies zorgt het echter zeker niet. “Het is ook niet lastig. Ze willen allebei heel graag winnen. Maar ze gunnen elkaar ook het beste. Ze kunnen heel goed met elkaar.”

Vierde titel Luuk

“Ik verwacht dat PSV kampioen wordt. Het zou mooi zijn als dat zondag is. Maar als dat niet lukt, verwacht ik dat ze het alsnog wel redden. Het zou in totaal de achtste keer zijn dat een van de twee kampioen wordt. Siem is het al vier keer geweest, voor Luuk zou het de vierde keer zijn. Mooi verdeeld.”

“En het went niet hoor. Iedere keer blijft het speciaal”, zegt George de Jong. “Siem heeft een dipje in zijn carrière. Hij heeft pech gehad met blessures en begint nu weer echt terug te komen. En ook Luuk heeft het lastig gehad. Dan leef je mee. Als er dan zo’n finalewedstrijd komt, waar ze allebei kunnen spelen, dat is mooi.”

Gunnen

Het is niet dat de familie De Jong zondag op de tribune harder schreeuwt voor Luuk of Siem. Beide spelers wordt het gegund, al zou een verdeling van vier titels voor beide broers mooi zijn. “Het is anders dan in 2011. Toen was Luuk dat jaar ervoor kampioen met FC Twente geworden en zat Ajax al lange tijd zonder titel. Toen hadden we zoiets: het zou mooi zijn als Siem het doet.”

“We gaan zien wat er zondag gaat gebeuren. Maar het moet heel raar lopen wil Ajax alsnog kampioen worden. Ik reken op PSV en verwacht een middagje te gaan genieten”, sluit de voormalig volleyballer af.