NAC rolt rode loper uit voor Willem II-fans: bier en worstenbrood

BREDA - De supporters van Willem II krijgen zondagmiddag bij NAC een soort VIP-behandeling. Zo worden de fans uit Tilburg getrakteerd op een worstenbroodje en een pilsje. Bovendien ligt letterlijk de rode loper voor hen klaar als ze het uitvak in Breda betreden. Dit is een actie van supportersgroep Breda Loco’s.

Bij aankomst wacht de meegereisde fans van Willem II een welkomstdoek met de tekst ‘Hier zijn we gastvrij en voel je je welkom’. De Tilburgse supporters worden bij NAC met alle egards ontvangen.

'Fakkels en hangsloten vliegen ons om de oren'

"Elk jaar als we tegen Willem II spelen, worden we in Tilburg ontvangen met aanstekers, Cobra 6-bommen en vliegen de fakkels en hangsloten ons om de oren", vertelt een van de organisatoren. "Dat is niet het ontvangst waarop je hoopt. Wij willen laten zien hoe het ook kan. Dit is iets over de top, maar we hopen dat het signaal overkomt. Dat ze in Tilburg een ommezwaai gaan maken."