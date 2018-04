LIVE: Willem II vroeg op voorsprong bij aartsrivaal NAC na blunder Bertrams

BREDA - In Breda is om 12.30 uur afgetrapt in de Brabantse derby annex burenruzie tussen NAC Breda en Willem II. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live bij. De tussenstand is 0-1.

24. Plaagstootje van de social-mediaclub van de Tricolores.





20. En nu geel voor Mets na een overtreding op Willem II-spits Fran Sol.

18. Dankerlui krijgt geel na een charge op El Allouchi.

15. Sadiq met 't eerste wapenfeitje voor NAC, maar het is een slap rollertje.

6. NAC is helemaal de kluts kwijt en heeft vooralsnog geen antwoord op het felle Willem II. De voorsprong is geheel terecht.









4. Goal Willem II! Wat een enorme blunder van doelman Bertrams, die een hoge voorzet compleet verkloot en Ben Rienstra profiteert. Naast 't gratis bier en worstenbrood doet NAC ook een doelpunt cadeau.





1. Er is afgetrapt in Breda. Grasmat ligt er super bij, de zon schijnt. Alle ingrediënten voor een mooie voetbalmiddag.

Sfeer

Wat een schitterende sfeer in Breda. De aanhang van NAC zet z'n beste beentje voor en ook het uitvak zit, vanzelfsprekend, bommetjevol.





