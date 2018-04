Sjaak Swart niet in Eindhoven voor PSV-Ajax: 'Heb andere leuke dingen te doen'

EINDHOVEN - Witheet was Sjaak Swart toen 'zijn' Ajax twee jaar geleden het zeker lijkende kampioenschap uit handen gaf in Doetinchem en PSV de titel veroverde. Deze zondag gaat hij ook niet in het Philips Stadion kijken naar de topper PSV-Ajax, waarin de Eindhovense club zich weer kan kronen tot landskampioen. "Ik heb andere leuke dingen te doen..."

Zenuwen voor zondagmiddag heeft Swart niet. "Het seizoen is voorbij", verzucht de oud-Ajacied. "PSV wordt kampioen. Dus wat moet ik zeggen? Dat het nog spannend is? Dan had het vorige week mis moeten gaan voor PSV, bij AZ. Toen kreeg PSV de wedstrijd echt cadeau..." Swart gaat de wedstrijd in Eindhoven dan ook niet bezoeken. "Ik heb andere leuke dingen te doen, met mijn kinderen."

'Heel dramatisch'

"Ach, hij is zo teleurgesteld...", constateert oud-ploeggenoot René van de Kerkhof. "Tja, als je al vier jaar lang geen kampioen bent geworden als Ajacied is dat heel dramatisch. En Sjaak is een echte Ajaxfan. Ik had hem wel verwacht in het stadion, om met ons feest te vieren, maar helaas..."

"Je hebt het al een paar keer cadeau gekregen, joh", benadrukt de Amsterdammer. "Bijvoorbeeld twee jaar geleden, tegen De Graafschap. Ik weet niet waarom de PSV'ers toen juichten... Dat was ongelofelijk, op die titel hadden ze niet meer gerekend. Ajax heeft de meeste kampioenschappen behaald van alle Nederlandse clubs. Daar kan niemand tegenop."

Van de Kerkhof verwacht zondagmiddag geen problemen voor PSV. "Nee, helemaal niet. Ik denk dat Ajax al voor de wedstrijd een erehaag creëert voor PSV en dat we lekker gaan feestvieren." Die opmerking kan op een schamper lachje van de Ajacied rekenen. "Een erehaag vormen, dat gebeurt niet! Echt niet! Zeker niet zoals PSV gespeeld heeft. Je gaat me toch niet zeggen dat dit PSV kampioenwaardig is?"

Kritisch op Ajax

"Ajax wel dan?", vraagt Van de Kerkhof zich af. "Nee, Ajax heeft het helemaal laten liggen", moet Swart toegeven. Hij vindt de eredivisie 'de competitie van de armoede'. "Het voetbal is toch niet om aan te zien?"

Toch hoopt Van de Kerkhof op een 'mooie pot' zondagmiddag. "Ik ga er vanuit dat PSV deze kans niet laat liggen en het kampioenschap gaat binnenhalen."