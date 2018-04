Julia is tien en de beste pianospeelster van het land

Julia (links) ging er met de eerste prijs in haar leeftijdsklasse vandoor (foto: Anne Meyer)

EINDHOVEN - De tienjarige Julia Nefedov uit Eindhoven won de eerste prijs in haar leeftijdscategorie op het Steinway Pianoconcours. De finale vond zaterdagmiddag plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.

Ook de tweede plaats in de categorie tot en met tien jaar werd behaald door een Eindhovense: de tienjarige Jiwani Ledder. In de categorie tot en met zestien jaar ging de Eindhovense Connie Lou (14) er met de tweede prijs vandoor.

Prestigieus concours

Het Steinway Pianoconcours is een internationaal concours voor jonge, getalenteerde amateurpianisten tot zeventien jaar. Er zijn drie leeftijdscategorieën: A t/m 10 jaar, B t/m 13 jaar en C t/m 16 jaar. De deelnemers worden beoordeeld door een vakjury. Het concours wordt al meer dan zeventig jaar lang, iedere twee jaar gehouden.