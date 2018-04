Wim wordt Kim: 'Ik had heel veel prinsessenjurken vroeger'

DEN BOSCH - Ze is 21 jaar en weet al bijna haar hele leven dat ze geen jongen is, maar een meisje. Maar, in haar geboorteakte staat dat ze Wim is en man. Kim Verstappen uit Den Bosch is pas begonnen met de officiële transitie van man naar vrouw. Op Facebook houdt ze een blog bij over haar transitie. Zondag was ze één van de gasten in de Omroep Brabant talkshow KRAAK om over haar transformatie te vertellen.

"Ik had altijd al veel prinsessenjurken als kind", zegt Kim als haar gevraagd wordt wanneer ze merkte dat ze eigenlijk een meisje is. "Ik moest niets hebben van autootjes en voetbal, was meer bezig met theater en dansen."

Drie jaar geleden ging Kim voor het eerst als meisje naar buiten. Als dragqueen, dus nogal uitgesproken. Pas op 20-jarige leeftijd, dus vorig jaar, kwam ze als transgender uit de kast. Toen durfde ze ook haar moeder te vertellen dat ze geen man meer wilde zijn. "Mijn moeder moest huilen. Ze wist het eigenlijk al lang, maar het is niet niks als je kind zoiets zegt."







Kim: "Mijn moeder heeft het altijd al geweten. Als kind heeft ze mij als eens laten testen hierop, maar dat was wel erg vroeg." Maar het kwam absoluut niet als een verrassing. Toch was het voor Kim niet makkelijk om een jaar geleden uit de kast te komen en zich als vrouw op straat te begeven. "Daar ben ik nog steeds niet echt aan gewend." Toch kreeg de Bossche nooit hele vervelende reacties op haar anders zijn. "Maar misschien sluit ik me daar ook wel voor af."

Examen

Nu zit Kim in het transitieproces om van jongen ook echt meisje te worden. Dat kan in Amsterdam bij het VU. Kim heeft al twee gesprekken met psychologen achter de rug en moet die nog tot september voeren. De psychologen beslissen of ze het transitietraject in mag.

Dan kan het alsnog jaren duren voordat ze, lichamelijk ook echt een vrouw is. Kim: "Het voelt steeds weer als een examen die gesprekken. Dat komt omdat ik graag duidelijkheid wil en dat kunnen ze niet geven."

Praatgroep

In Den Bosch kan Kim niet echt bij lotgenoten terecht. Reden voor haar om zelf een praatgroep op te richten. Ook wil ze graag het hele proces delen met iedereen die het maar wil. Daarvoor heeft ze een Facebookpagina opgericht, waarop ze haar verhaal kan stellen.