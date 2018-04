Waterpistool en knuffel bij een huwelijk: Noor en Sam (5) trouwen in kasteel

Het huwelijk is nep, de uitnodiging is echt

Maikel en Jolanda trouwen voor een dag in het kasteel in Helmond

HELMOND - "Hij heeft zo'n mooie ogen", zegt zij. "Zij is knap", zegt hij. Noor en Sam zijn vijf jaar en beste maatjes. Ze zijn ook nichtje en neefje, maar voor vandaag maakt dat niet uit. In een van de mooiste zalen van het kasteel in Helmond geven ze elkaar het jawoord.

Noor is in een wit jurkje natuurlijk. Met een mooie sluier en kroontje op haar hoofd. En Sam draagt een colbertje met een vestje eronder. Met een corsage op zijn revers. Beiden dragen ze een grote witte ballon in de vorm van een hart. Het perfecte paar.









In het kasteel in Helmond is de tentoonstelling 'voor elkaar gemaakt' te zien met trouwjurken door de jaren heen. Deze romantische plek wordt dan ook al sinds 1923 gebruikt als trouwlocatie. En iedereen die niet wil of kan trouwen maar zo'n dag wel eens wil beleven, kon zondag terecht. Twintig echtparen viel dit geluk te beurt.









"Ik ging ruim vier jaar geleden voor haar op de knieën maar toen zei ze nee", vertelt Maikel. "Trouwen doe je maar een keer", legt zijn echtgenote voor een dag Jolanda uit die al eens in het huwelijksbootje stapte. Maar ze gunde hem per verrassing wel deze dag. En eenmaal gekleed in jacquet met hoge hoed en lang wit, beamen ze: "Dit voel wel heel echt."



Nadat het 'ja, ik wil' luid en duideiljk door Noor en Sam is uitgesproken, geven ze elkaar een dikke knuffel. En er prijkt geen sierraad om de vinger maar een mooie armband om ieders pols. Daarna volgt een toost met ranja met bubbels.

Tekst gaat door onder video







"Gaan jullie nog iets leuks doen vandaag?", wil de ambtenaar van de burgerlijke stand weten. "We krijgen taart", zegt Noor. "En tomatensoep", vult Sam aan. "En het is mooi weer om buiten te spelen", besluit de ambtenaar en Sam maakt meteen duidelijk dat hij daarop gerekend had: "Ik heb mijn waterpistool meegenomen."