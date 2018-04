Winterjassen in de kast en slippers aan, het wordt komende week zomers warm

EINDHOVEN - De warme winterkleding kan de kast in, want als we de weersvoorspellingen mogen geloven wordt het komende week zomers warm in Brabant.

Vanavond kan het nog even regenen of onweren, maar in de nacht wordt het droog en niet kouder dan een graad of 10. Maandag is het zonnig en droog en wordt het tot 18 graden in Eindhoven.

Dinsdag loopt de temperatuur al op richting 21 graden. Woensdag en donderdag kan het ruim 25 graden worden.