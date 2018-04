Meisje valt door het dak van een kinderdagverblijf, door de lichtkoepel heen

EINDHOVEN - Een meisje is door het dak gezakt van een kinderdagverblijf in Eindhoven. Ze was het dak opgegaan omdat ze een bal wilde pakken. Toen ze op een lichtkoepel ging staan, zakte ze daar doorheen.

Om het meisje te helpen, sloegen omstanders een ruit in. Er werd een trauma helicopter opgeroepen. Die landde in een speeltuintje om de hoek, en dat trok veel bekijks.

Het meisje is meegenomen naar het ziekenhuis.