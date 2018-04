'Dode in woning Ossendrecht is Poolse vrouw van 51'

OSSENDRECHT - De dode vrouw die zaterdagmiddag in een woning in Ossendecht is gevonden, is een Poolse vrouw van 51. Dat meldt BN deStem. Familieleden van het slachtoffer vertelden aan de krant dat de vrouw moeder is van drie kinderen. Haar man is aangehouden als verdachte.

De politie wil nog niets zeggen over de doodsoorzaak, omdat het onderzoek nog sowieso tot maandag loopt.

Hulpdiensten te laat

In een huis aan het Putsmolentje in Ossendrecht werd zaterdag het lichaam gevonden van een vrouw. Rond kwart voor drie 's middags kreeg de politie een melding over een gewonde vrouw in het huis. Toen de hulpdiensten aankwamen, konden ze niets meer voor het slachtoffer betekenen.

In het huis woont nog een Poolse man, maar die lijkt niets met het incident te maken te hebben.