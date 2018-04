PSV landskampioen na ruime zege op Ajax, kijk hier LIVE naar het feest in Eindhoven

EINDHOVEN - PSV is zondag kampioen van Nederland geworden. De Eindhovenaren wonnen met 3-0 van grote rivaal Ajax.

In de eerste helft maakte Gaston Pereiro, in de 23ste minuut, de openingstreffer. André Onana en Matthijs de Ligt wisten nog redding te brengen op een schot van Hirving Lozano, Pereiro was er vervolgens snel bij om de bal binnen te werken. Deze treffer werd goed gevierd in de binnenstad van Eindhoven, waar veel fans stonden te kijken.

Vlak voor rust werd het 2-0. Luuk de Jong kopte raak uit een voorzet van Joshua Brenet. Halverwege het duel zaten de Eindhovenaren al op rozen en kon het kampioenschap de ploeg eigenlijk al niet meer ontgaan. Na de pauze kreeg Steven Bergwijn een afvallende bal voor zijn voeten. De aanvaller schoot. De bal werd nog aangeraakt, waardoor André Onana de bal niet meer kon stoppen: 3-0.

